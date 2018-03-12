Голодец: В России проживает семи тысяч человек, чей возраст выше 100 лет

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что в России проживает более семи тысяч человек в возрасте больше 100 лет.

Политик в ходе форума «Активное долголетие Москвы 2018» сообщила, что цифра большая и в ближайшее время только увеличится. Голодец отметила, что перед российскими властями стоит задача сделать качественной жизнь людей, «перешагнувших определенный возрастной порог».

В ближайшие 7-8 лет число граждан РФ в возрасте свыше 100 лет увеличится, считает вице-премьер. Она напомнила, что ранее в России таких людей было всего несколько десятков.