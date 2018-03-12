Антирейтинг Грудинина за два месяца вырос до 24% — ВЦИОМ

Антирейтинг кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина за два месяца вырос на 4% и сейчас равен 24%, рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Самый высокий антирейтинг среди всех кандидатов в президенты за неделю до выборов социологи зафиксировали в отношении Ксении Собчак - за нее не проголосуют 82% опрошенных.

Участвующим в опросе задавали вопрос о том, за кого они не отдадут свой голос ни при каких обстоятельствах​​​. Респонденты могли дать любое количество ответов. Глава ВЦИОМ привел данные опросов, полученных в период с 3 по 4 марта.

Согласно полученным данным, за Максима Сурайкина не проголосуют 18% респондентов, антирейтинги Бориса Титова и Сергея Бабурина одинаковы - у обоих кандидатов по 19%. Антирейтинг Григория Явлинского составил 33%. Показатель Владимира Жириновского составил 36%.

Федоров также отметил, что у кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина самый низкий антирейтинг на протяжении всей кампании - он составляет 6%.

ВЦИОМ по своей инициативе и за свои средства проводил ежедневные опросы в 2017-2018 годах методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Охват - не менее 80 регионов, 500 городов и поселков, а также около сотни сел.

В опросах участвовали граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия. Статистическая погрешность для выборки объемом 1,8 тысячи человек не превышает 2,5%, для выборки в 3 тысячи человек - 1,8%.