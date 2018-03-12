Украинские силовики девять раз за неделю нарушили перемирие — ДНР

Контактная группа по украинскому государству договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с понедельника, 5 марта.

Представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщил, что ВСУ девять раз за минувшую неделю нарушили режим тишины в Донбассе. По его словам, украинские силовики с 5 по 12 марта нарушали режим прекращения огня.

Представитель ДНР в СЦКК рассказал, что ВСУ обстреляли четыре автомобиля и трансформатор насосной станции Южно-Донбасского водопровода.