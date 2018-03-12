Веллингтон намерен возобновить переговоры о свободной торговле с Россией
В понедельник в Веллингтоне прошла пресс-конференция главы правительства Новой Зеландии.
В ходе нее премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что поддерживает предложение главы МИД страны Уинстона Питерса о возобновлении переговоров о свободной торговле с Россией.
Премьер заявила, что Новая Зеландия хочет возобновить торговлю с Россией, несмотря на антироссийские санкции, которые были введены США и ЕС. Министр иностранных дел, в свою очередь, отметил, что не связывает вопросы торговли с политикой.
«Если всех судить и все время говорить о морали, то мы вообще не будем ни с кем торговать», — добавил Питерс.