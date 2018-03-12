ЦИК призвал «хватать за руку» авторов фальшивых жалоб о нарушениях на выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала своих коллег из регионов пресекать распространение дезинформации о нарушениях избирательного законодательства.

Такое заявление она сделала на заседании рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб. По ее словам, фабрикация ложных фальсификаций с целью дискредитировать выборы набирает силу, нужно своевременно выявлять это и «хватать за руку», подчеркнула она.

Памфилова сделала такое заявление после подачи жалобы жителя Нижегородской области. Он написал в ЦИК, что его экс-супругу, сотрудницу петербургского детского сада начальство заставляет голосовать на участке рядом с работой и настаивает на том, чтобы она сделала выбор в пользу определенного кандидата.

Сотрудница детсада в ходе общения с ЦИК рассказала, что была не в курсе поданной жалобы, а данный избирательный участок она выбрала самостоятельно. Памфилова назвала происшествие клеветой и призвала применить меры административного воздействия.