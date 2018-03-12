Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
13:08   12 Марта 2018
Россия
51

ЦИК призвал «хватать за руку» авторов фальшивых жалоб о нарушениях на выборах

ЦИК призвал «хватать за руку» авторов фальшивых жалоб о нарушениях на выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала своих коллег из регионов пресекать распространение дезинформации о нарушениях избирательного законодательства.

Такое заявление она сделала на заседании рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб. По ее словам, фабрикация ложных фальсификаций с целью дискредитировать выборы набирает силу, нужно своевременно выявлять это и «хватать за руку», подчеркнула она.

Памфилова сделала такое заявление после подачи жалобы жителя Нижегородской области. Он написал в ЦИК, что его экс-супругу, сотрудницу петербургского детского сада начальство заставляет голосовать на участке рядом с работой и настаивает на том, чтобы она сделала выбор в пользу определенного кандидата.

Сотрудница детсада в ходе общения с ЦИК рассказала, что была не в курсе поданной жалобы, а данный избирательный участок она выбрала самостоятельно. Памфилова назвала происшествие клеветой и призвала применить меры административного воздействия.

Автор: Ольга Шпакова
#цик #памфилова #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата
Общественная организация «Марий ушем» (Марийский союз), союзная КПРФ, без оговорок достойным считает только одного претендента.
16:41   12 Марта 2018
6798
Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом Россия

Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

12:45   12 Марта 2018
178
Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина Россия

Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина

12:29   12 Марта 2018
144
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

18:17   11 Марта 2018
487
Новости smi2.ru
Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

 Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

 Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата