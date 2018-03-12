Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

Общественная организация «Марий ушем» (Марийский союз), союзная КПРФ, без оговорок достойным считает только одного претендента.

Региональная общественная организация республики Марий Эл «Марий ушем» (Марийский союз), которая традиционно тяготела к лево-оппозиционному флангу политической жизни страны, на предстоящих выборах поддержит Владимира Путина. Такое решение приняли на заседании правления.

«Единогласно», - добавил в комментарии ИА «Политика Сегодня» один из сопредседателей «Марий ушем» Григорий Петров-Чоткар.

«Марий ушем», юридически существующая с 1989 года, фактически представляет собой съезд народа мари. Выступает за сохранение, возрождение и развитие языка, культуры и культурно-этническую консолидацию разделенного административными границами народа. Политической организацией «Марий ушем» не является, но тем не менее активно участвует в политике. Ранее считалась союзной КПРФ. Так в 2015 году на выборах главы региона члены «Марий ушем» поддержала коммуниста Сергея Мамаева, который в итоге стал вторым. На выборах в Госдуму в 2016 году большинство членов организации выступили за кандидатуру от КПРФ Сергея Казанкова и тот прошел в парламент.

В разговоре с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» Григорий Петров-Чоткар долго не хотел объяснять последнее решение правления организации. Говорил, что не может и не хочет ничего добавить к тому, что уже известно. Нежелание одного из глав организации общаться на тему выбора в преддверии выборов вполне объяснимо. Петров-Чоткар - помощник депутата Госдумы Казанкова, который в свою очередь, является доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

«Ну вы скажите, а кто, кроме Путина? - все-таки высказался Петров-Чонгар. - Кандидаты и достойны, может быть... Но нельзя коней на переправе менять. Давайте все поменяем сразу? Неподготовленные люди придут, что будет тогда? Это же будет вообще не знаю что. Вы посмотрите на внешнюю политику. Все против России. Мы в 1990-х годах прошли через такое, когда Горбачев сделал все возможное, чтобы поменять все в СССР и развалить его. Мы хотим Россию развалить? Я вот, допустим, не хочу, чтобы Россия развалена была».

Депутат Сергей Казанков, чьим помощником является Петров-Чонгар, в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что весь «Мари ушем» поддержит только Владимира Путина на выборах. В организации, как пояснил парламентарий, состоят люди с партийными билетами ЛДПР, КПРФ и «Единой России».

«Организация национальная, прежде всего. Не политическая, - полагает он. - Представители КПРФ и ЛДПР не смогут по партийным понятиям поддержать Путина. У них — свои кандидаты. Я считаю, что будет более правильным, если «Мари ушем» уйдет от политики, а будет заниматься охраной культуры, национального языка. В этом я готов оказать необходимую помощь».

Уйти от политики - не значит поссориться с КПРФ. Казанков не считает, что отношения компартии и «Мари ушем» испортит отказ от поддержки Грудинина на выборах в марте 2018 года.

Мнение эксперта

Юлия Стрелкова, политолог:

Судя по всему, члены организации отказались поддерживать кандидата в президенты от партии КПРФ Павла Грудинина из-за его националистических взглядов. «Марий ушем» одна из старейших национальных организаций Марий Эла. Их главная цель – сохранение и развитие культурного наследия марийцев. Именно поэтому им с Павлом Грудининым не по пути.

Ранее Павел Грудинин был активным членом «Национально-патриотических сил России», организации, знаменитой своими ультранационалистическими взглядами. А НПСР рассматривала в качестве кандидата в президенты Владимира Квачкова, полковника, осужденного за организацию вооруженного мятежа. Павел Грудинин в итоге выиграл «народные праймериз», проведенные НПСР совместно с «Левым фронтом». Сам Павел Николаевич отрицает любые связи с НПСР, и говорит, что кандидатура была внесена на праймериз без его ведома. Тем не менее, «Союз национально-патриотических сил» ведет активную агитацию в его поддержку.

Грудинин никогда не скрывал своих националистических взглядов. В интервью «Русскому репортеру» в 2011 году, Грудинин признался, что испытывает открытую неприязнь к представителям национальных меньшинств:

«Есть такое понятие — фейс-контроль, когда инвестор, прежде чем купить квартиру, лично общается с каждым. Фамилия Иванов — хорошо. Загорулько — хорошо. Лукашенко — ладно. Арутюнян — подумайте. Пусть даже у вас будет меньше денег». Примечательно, что представителям армянской диаспоры даже националисты не испытывают неприязни и считают их «братьями по вере».

Павел Грудинин вряд ли разделяет интернационалистские идеалы, традиционно декларируемые коммунистами, что автоматически лишает его поддержки со стороны «Марий ушема». Кроме того, однажды члены организации уже пострадали от деятельности левых сил: в декабре 1918 года советское руководство официально запретило его деятельность.