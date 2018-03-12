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СБУ допросит Савченко по делу Рубана

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13:02   12 Марта 2018
Россия
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Ледяной дождь ожидает москвичей в ближайшие два дня

Ледяной дождь ожидает москвичей в ближайшие два дня

Рабочая неделя в Москве начнется с оттепелей, однако во вторник и среду на смену им придут ледяные дожди.

Как сообщает в понедельник «Вечерняя Москва», жителей столицы в эти дни ожидает очередной мощный снегопад, а в выходные в город уже вернутся аномальные морозы. Начиная с пятницы и далее в выходные ожидается мощное ультраполярное вторжение арктического холода.

Специалисты отмечают, что на данный момент в Москве наблюдается довольно комфортная погода: облачность, небольшой снег, слабый южный ветер и температура в пределах 0 – минус 2 градусов по Цельсию.

Автор: Алла Ларионова
#москва #россия #общество #непогода #снег
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