Ледяной дождь ожидает москвичей в ближайшие два дня

Рабочая неделя в Москве начнется с оттепелей, однако во вторник и среду на смену им придут ледяные дожди.

Как сообщает в понедельник «Вечерняя Москва», жителей столицы в эти дни ожидает очередной мощный снегопад, а в выходные в город уже вернутся аномальные морозы. Начиная с пятницы и далее в выходные ожидается мощное ультраполярное вторжение арктического холода.

Специалисты отмечают, что на данный момент в Москве наблюдается довольно комфортная погода: облачность, небольшой снег, слабый южный ветер и температура в пределах 0 – минус 2 градусов по Цельсию.