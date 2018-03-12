Мастерскую по производству химических боеприпасов обнаружили в Восточной Гуте

Полковник сирийской армии Ферраз Ибрагим сообщил, что правительственные войска Сирии обнаружили мастерскую по изготовлению химических боеприпасов. Это произошло во время зачистки населенного пункта Афтрис, расположенного в Восточной Гуте.

Он заявил, что, вероятно, боеприпасы были предназначены для подготовки провокации с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия. Ранее об этом же говорил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. Также он добавил, что боевики собирались «принести в жертву» несколько женщин.