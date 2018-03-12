Выборы-2018: девять избирательных участков откроют в Эстонии

На выборах президента РФ в Эстонии откроют порядка девяти избирательных участков. Об этом сообщили в посольстве России в республике.

Четыре участка откроют в Таллине, четыре — в Нарве и один — в Тарту. В столице Эстонии избирательные участки обустроят в исторической части города. Голосование в Нарве организуют в здании консульства, в Тарту — в канцелярии консульского отдела посольства. Также российская сторона организует досрочное голосование на выборах.

Выборы президента пройдут 18 марта текущего года. Президент РФ Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.