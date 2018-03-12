Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

В своей победе на выборах политик не сомневается.

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский в случае своей победы на выборах первым делом проведет парад на Красной площади. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, как передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Также лидер ЛДПР намерен объявить амнистию.

«Выпустить тех, кто в тюрьмах сидит. 30% сидят просто так. Можно дать указ остановить закрытие школ и больниц», - заявил Жириновский.

Либерал-демократ также намерен провести ревизию в регионах, чтобы «убрать» губернаторов, которые занимают этот пост с 1990-х годов. Высказался Жириновский по поводу внешней политики.

«С Украиной, Сирией надо решать, — сказал он, - Сдача Донбасса равна сдаче Крыма»

При этом политик положительно отозвался о презентации в Послании президента РФ Федеральном собранию современного оружия. Он заявил, что ЛДПР не предлагает воевать с США, но следует с ними «проводить жесткую линию».

Выборы президента РФ состоятся в ближайшее воскресенье - 18 марта.