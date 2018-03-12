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12:45   12 Марта 2018
Россия
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Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

В своей победе на выборах политик не сомневается.

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский в случае своей победы на выборах первым делом проведет парад на Красной площади. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, как передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Также лидер ЛДПР намерен объявить амнистию. 

«Выпустить тех, кто в тюрьмах сидит. 30% сидят просто так. Можно дать указ остановить закрытие школ и больниц»,  - заявил Жириновский. 

Либерал-демократ также намерен провести ревизию в регионах, чтобы «убрать» губернаторов, которые занимают этот пост с 1990-х годов. Высказался Жириновский по поводу внешней политики. 

«С Украиной, Сирией надо решать, — сказал он, - Сдача Донбасса равна сдаче Крыма» 

При этом политик положительно отозвался о презентации в Послании президента РФ Федеральном собранию современного оружия. Он заявил, что ЛДПР не предлагает воевать с США, но следует с ними «проводить жесткую линию».   

Выборы президента РФ состоятся в ближайшее воскресенье - 18 марта. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #политика #владимир жириновский #выборы2018
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