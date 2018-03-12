Оснований ждать резких скачков рубля нет — Силуанов

Министр финансов РФ отметил, что сейчас нет оснований говорить о резком изменении курса рубля.

По его словам, сократилась зависимость курса национальной валюты от нефти, если продолжать «нашу политику», тогда все дальше так и сохранится. Антон Силуанов в программе «Поздняков» на телеканале НТВ также рассказал, что Фонд национального благосостояния составляет около 66 миллиардов долларов.

Глава Министерства финансов добавил, что стремиться нужно к семи триллионам рублей «живых денег». Фонд национального благосостояния — элемент макроэкономического регулирования. Задача ФНБ дать понять россиянам и предприятиям, что государство обеспечивает стабильность курсовой политики.