Самолет из Бангладеша потерпел крушение в Катманду

Пассажирский самолет, принадлежавший бангладешской компании US-Bangla Airlines, потерпел крушение в Катманду.

Об инциденте сообщила местная газета Kathmandu Post. Во время посадки самолет попал не на посадочную полосу, а упал на футбольное поле, находящееся на востоке от аэропорта.

После крушения самолет загорелся. Пресс-служба движения Красного полумесяца сообщила, что на месте падения обнаружены тела всех погибших. Точное количество не уточняется.