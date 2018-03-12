Началось выполнение контракта по поставкам российских Су-35 в Индонезию

РФ приступает к выполнению контракта с поставку Су-35 в Индонезию.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил помощник президента России по ВТС Владимир Кожин.

Он также подчеркнул, что другие государства нередко подвергаются давлению, когда готовятся заключить контракты на поставку вооружений в Россией. Помощник президента отметил, что российская сторона признательна военно-политическому руководству Индонезии за такую твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе партнерам из США. По словам Кожина, давление на эту страну «было колоссальное».