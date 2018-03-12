Арсенал оружия обнаружили в сгоревшем сарае в Подмосковье

Необычная находка была сделана после ликвидации возгорания в подмосковном городе Воскресенск.

Как сообщает телеканал «360», ссылаясь на правоохранителей, в сгоревшем сарае одного из местных жителей сотрудники полиции нашли несколько автоматов и пистолетов, а также патроны.

Пожар в сарае на улице Монтажная произошел 10 марта. К месту инцидента прибыли пожарные. После того, как они устранили возгорание, на пожарище было найдено семь единиц огнестрельного оружия и множество патронов к нему.

Полиция изъяла у 40-летнего хозяина сгоревшего помещения все найденное. Также сообщается, что по факту обнаружения оружия было открыто уголовное дело.