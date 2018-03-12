Первая встреча неформальной рабочей группы ОБСЕ состоялась в Вене
Постоянное представительство России при ОБСЕ сообщило о встречи неформальной рабочей группы в Вене.
По информации представительства, в Вене встретились представители неформальной рабочей группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по структурированному диалогу.
В Вене состоялась первая встреча в 2018 г. неформальной рабочей группы #ОБСЕ по структурированному диалогу First 2018 meeting of the #OSCE informal working group on structured dialogue took place in Vienna pic.twitter.com/chFMZ30ZNE— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) March 12, 2018