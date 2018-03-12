ВЦИОМ: 68% опрошенных знакомы с предвыборной программой Владимира Путина

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что более двух третей респондентов знакомы с предвыборной программой Владимира Путина.

Об этом заявили 68% опрошенных. Он также отметил, что работа кандидатов и СМИ с избирателями прошла успешно.

Напомним, что ранее ВЦИОМ сообщил, что порядка 80% россиян считают, что выборы можно назвать действительно народным волеизъявлением.

Опрос был проведен 5-7 и 9 марта путем телефонного обзвона по случайной выборке стационарных и мобильных номеров россиян, достигших 18-летнего возраста - по 600 человек ежедневно до конца 2017 года, а также по 1000 избирателей в текущем году. Максимальный размер ошибки с вероятностью не превышает 2,5%.