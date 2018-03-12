Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина

Среди всех кандидатов на пост президента РФ лидер ЛДПР считает себя «единственным специалистом».

Кандидат от КПРФ на пост президента РФ Павел Грудинин максимум, кем может стать, это министром сельского хозяйства. Да и то в «крайнем случае». Об этом заявил на пресс-конференции лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Один из кандидатов хороший хозяин, а это что значит? Лук, чеснок, клубника. В крайнем случае, он может быть министром сельского хозяйства. Одна вообще в Америку уехала, третий — в Крым. Одна считает, что Крым — это Украина. В Киеве уже смеются: если Крым украинский, то зачем тогда туда ехать? Отсутствие логики», — высказался либерал-демократ в адрес своих оппонентов.

Он также заявил, что остальные кандидаты «ничего не знают о внешней политике».

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На главный государственный пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).