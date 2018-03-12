Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обращение пяти государств Европы против газопровода «Северный поток — 2».
Власти Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдавии подписали заявление с протестом против строительства газопровода «Северный поток – 2». Эти страны считают, что российский газопровод является угрозой для энергетической независимости Евросоюза.
Российский сенатор выразил мнение, что вряд ли этот выпад каким-то образом скажется на ходе событий: потребность в российском газе в Европе только растет. Пушков также выразил мнение, что такая реакция этих европейских стран является следствием бессилия и злобы.
Депутаты из 5 стран, не имеющих отношения к Северному потоку-2, выступили с письмом протеста против его сооружения. Не думаю, что это повлияет на ход событий: потребность в российском газе в Европе растёт и будет расти. Истерика от бессилия и злобы.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 12, 2018