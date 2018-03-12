Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обращение пяти государств Европы против газопровода «Северный поток — 2».

Власти Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдавии подписали заявление с протестом против строительства газопровода «Северный поток – 2». Эти страны считают, что российский газопровод является угрозой для энергетической независимости Евросоюза.

Российский сенатор выразил мнение, что вряд ли этот выпад каким-то образом скажется на ходе событий: потребность в российском газе в Европе только растет. Пушков также выразил мнение, что такая реакция этих европейских стран является следствием бессилия и злобы.