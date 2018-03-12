Роскомнадзор напомнил о запрете на публикацию прогнозов по выборам с 13 марта

Роскомнадзор напомнил СМИ, что с 13 марта запрещается публикация прогнозов по выборам президента РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что запрет действует с 13 по 19 марта. Запрещено публиковать данные опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов. Ограничения вводятся согласно статье 47 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» за пять дней до дня голосования. За нарушение предусмотрено административное наказание.

Выборы президента РФ пройдут уже в это воскресенье, 18 марта. В избирательный бюллетень вошли восемь кандидатов. Действующий лидер Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.