ВЦИОМ: 80% россиян считают, что выборы можно назвать действительно народным волеизъявлением

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что около 80% россиян полагает, что выборы можно назвать действительно народным волеизъявлением.

Отмечается, что по оценкам опрошенных, выборы будут отражать интересы большей части общества (65%).

Также Федоров заявил, что информированность граждан о предстоящих выборах достигла максимума. 92% респондентов знают, что голосование пройдет в марте текущего года.

«Эта информированность достигла максимума, поэтому можно сказать, что ЦИК и кандидаты поработали на «пять», — добавил он.

Опрос был проведен 5-7 и 9 марта путем телефонного обзвона. В исследовании приняли участие четыре тысячи человек в возрасте от 18 лет.