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11:53   12 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018. Спикер ЗакСа Петербурга оценил готовность города к 18 марта

Выборы-2018. Спикер ЗакСа Петербурга оценил готовность города к 18 марта

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров рассказал, что город полностью подготовили к проведению выборов 18 марта.

По его словам, осталось немного времени, поэтому сейчас мобилизуют все службы и лидеров общественного мнения, чтобы убедить максимальное число петербуржцев прийти на избирательные участки и проголосовать. Издание «Форпост» сообщает, что северную столицу подготовили к выборам.

Спикер ЗакСа Петербурга отметил, что президентские выборы — главное политическое событие 2018 года, поэтому россиянам необходимо прийти на избирательные участки 18 марта.

«К чему я ещё раз призываю жителей Санкт-Петербурга», — сказал Макаров. 

 

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #макаров #выборы2018 #санкт петербург
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