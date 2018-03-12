Выборы-2018. Спикер ЗакСа Петербурга оценил готовность города к 18 марта

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров рассказал, что город полностью подготовили к проведению выборов 18 марта.

По его словам, осталось немного времени, поэтому сейчас мобилизуют все службы и лидеров общественного мнения, чтобы убедить максимальное число петербуржцев прийти на избирательные участки и проголосовать. Издание «Форпост» сообщает, что северную столицу подготовили к выборам.

Спикер ЗакСа Петербурга отметил, что президентские выборы — главное политическое событие 2018 года, поэтому россиянам необходимо прийти на избирательные участки 18 марта.