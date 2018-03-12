Победитель «Лидеров России» назвал большой честью назначение в администрацию Путина

Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Лысов, получивший пост в администрацию президента России, назвал такое предложение неожиданным и считает это большой честью.

Об этом пишет РИА Новости. До назначения Лысов занимал пост генерального директора по развитию в «Дирекции по строительству и содержанию автомобильных дорог» в Вологодской области.

Ранее пресс-служба проекта «Лидеры России» сообщила, что высокие посты в администрации президента РФ, федеральных и региональных органах исполнительной власти, а также в государственных и частных корпорациях получили 45 участников конкурса.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей». Проект нацелен на создание социальных лифтов для россиян с активной жизненной позицией и сильными управленческими компетенциями.