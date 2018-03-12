Боевики перешли к открытым столкновениям в Восточной Гуте

В Восточной Гуте начались открытые столкновения между различными группировками боевиков, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Он пояснил, что это случилось после требования о размежевании «Фейлак Ар-Рахман» и «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена в РФ) для дальнейшего обсуждения их вывода из района.

В ходе боев между членами незаконных вооруженных формирований, которые разворачиваются прямо на улицах, мирные жители прячутся, чтобы не стать случайными жертвами.

Ранее стало известно, что накануне прошли переговоры представителей Центра с лидерами группировки «Фейлак Ар-Рахман».

Восточная Гута остается одним из последних оплотов боевиков в САР. В этом районе в последние недели наблюдается обострение ситуации. После резолюции ООН там были введены ежедневные гуманитарные паузы. Для выхода мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора. Накануне из района были выведены 52 жителя Мисрабы.