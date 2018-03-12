РФ перевыполнила план по экспорту оружия в 2017 году, несмотря на санкционное давление

Помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что России удалось перевыполнить план по экспорту оружия в прошедшем году.

Кожин подчеркнул, что это произошло, несмотря на санкционное давление, которое постоянно в течение года усиливалось.

В свою очередь, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев отметил, что всего в 2017 году планировалось реализовать на экспорт оружия на сумму примерно 15 миллиардов долларов.