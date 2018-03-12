Жителей Крыма и Донбасса обяжут «попросить прощения» у Киева

Бывший депутат Верховной рады Андрей Сенченко подготовил законопроект «о прощении», в котором жителям Донбасса и Крыма предлагается извиниться перед киевскими властями.

Об этом Сенченко сообщил на своей странице в Facebook.

Для граждан, согласившихся «извиниться» перед Киевом, законопроект предусматривает альтернативное наказание, включающее в себя поражение в правах, запрет на участие в выборах, а также запрет на работу в органах власти.​​​​​​

Подобная процедура предусмотрена только для жителей Донбасса и Крыма. Сенченко отметил, что для жителей других регионов Украины прощения за поддержку России быть не может.