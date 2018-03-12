Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
11:26   12 Марта 2018
Россия
67

РФ начнет поставлять С-400 в Турцию в начале 2020 года

РФ начнет поставлять С-400 в Турцию в начале 2020 года

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин отметил, что Анкара пожелала ускорить сделку.

По его словам, Россия начнет поставлять зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» в Турцию в начале 2020 года. Кожин отметил, что Москва «признательно относится» к позиции руководства Турции, поэтому контракт на поставки подписали и его выполняют.

Помощник президента РФ по ВТС признал, что антироссийские санкции осложняют продажу отечественного вооружения. Однако Москва готова работать в трудных условиях и поставлять военную технику в другие страны.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #турция #с-400 #кожин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата
Общественная организация «Марий ушем» (Марийский союз), союзная КПРФ, без оговорок достойным считает только одного претендента.
16:41   12 Марта 2018
6794
Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом Россия

Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

12:45   12 Марта 2018
178
Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина Россия

Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина

12:29   12 Марта 2018
145
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

18:17   11 Марта 2018
487
Новости smi2.ru
Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

 Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

 Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата