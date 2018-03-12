РФ начнет поставлять С-400 в Турцию в начале 2020 года

Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин отметил, что Анкара пожелала ускорить сделку.

По его словам, Россия начнет поставлять зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» в Турцию в начале 2020 года. Кожин отметил, что Москва «признательно относится» к позиции руководства Турции, поэтому контракт на поставки подписали и его выполняют.

Помощник президента РФ по ВТС признал, что антироссийские санкции осложняют продажу отечественного вооружения. Однако Москва готова работать в трудных условиях и поставлять военную технику в другие страны.