Жириновский заявил, что вернет деньги в Россию

Лидер ЛДПР рассказал, что проект финансовой амнистии он подготовил еще 20 лет назад.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции заявил, что сможет вернуть деньги из-за рубежа, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Надо возвращать деньги из-за рубежа. Это 50 триллионов рублей, но амнистию же не проводят. Мы первые выступили с проектом постановления о финансово-экономической амнистии еще 20 лет назад. Вы не хотите остановить вывод денег за рубеж. Все от однопартийности», — заявил кандидат в президенты РФ.