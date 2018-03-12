Киев не дождется просьб о прощении от крымчан — депутат Госдумы

У украинских политиков не получится навязать комплекс вины людям, которым не за что извиняться, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек.

Он заявил РИА Новости, что Киев ведет игру в хорошего и плохого полицейского - сначала он устраивал Крыму блокады и посылал диверсантов, а теперь призывает покаяться ради прощения. «Не дождетесь!», - ответил на призыв Бальбек.

Ранее экс-депутат украинской Рады Андрей Сенченко продемонстрировал проект закона «О прощении», который вводит для крымчан и жителей Донбасса процедуру подачи заявлений о признании вины и извинениях за «преступления» на «оккупированных» территориях.

В качестве альтернативы уголовному наказанию автор проекта предложил ограничить этих людей в гражданских правах, в том числе, запретить работать в органах власти и принимать участие в выборах.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия фигурирует в качестве «агрессора», а неподконтрольные Киеву территории называются «оккупированными».