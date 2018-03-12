Спортшколы Кубани получат в распоряжение построенные к ЧМ-2018 тренировочные базы

Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда рассказал, что тренировочные площадки, которые были построены для проведения Чемпионата мира по футболу, передадут детским спортивным школам.

Об этом сообщает ТАСС.

Тренировочные базы представляют собой полноценные стадионы, которые вмещают не менее 500 человек. Всего в регионе их было построено восемь. По словам замгубернатора, материально-техническая база для развития детского спорта на Кубани станет заметно лучше благодаря этим площадкам.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля этого года. Матчи состоятся в 11 городах России.