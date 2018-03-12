Украина намерена построить космодром на западе Австралии

Посол Украины в Австралии Николай Кулинич уточнил, что об этой инициативе говорили еще в 2016 году.

По его словам, украинское государство намерено построить космодром на западе Австралии, ведь у Киева есть «большой опыт в глобальной космической гонке». Николай Кулинич считает это предложение реальным, если у Австралии есть земля, которую можно использовать для постройки космодрома.

«Телеканал 360» сообщает, что Киев предложил Австралии украинцев и экспертные знания, поэтому страна могла бы запускать ракеты «уже завтра утром», если бы была площадка от пяти до семи тысяч квадратных километров.