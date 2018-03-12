Агентство Mehr со ссылкой на иранское Общество Красного Полумесяца сообщает, что на месте авиакатастрофы частного турецкого самолета в Иране обнаружены тела десяти человек.

В ближайшее время в Иран прибудут представители турецких властей, а также родственники погибших.

Ранее сообщалось, что на месте крушения был обнаружен черный ящик самолета. Он передан специалистам для расшифровки.

Напомним, частный самолет, который принадлежал турецкой инвестиционной компании Başaran Holding разбился в гористой местности на западе Ирана. На борту находились 11 человек. Все они погибли.