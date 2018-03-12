Члены ФоРГО обсудят президентские выборы-2018 на круглом столе

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) 12 марта, в понедельник, проведет круглый стол на тему: «Выборы -2018: специфика, тенденции и прогноз результатов».

Как сообщается в пресс-релизе организации, в рамках мероприятия аналитики ФоРГО и эксперты проанализируют последние данные социологических служб по электоральной поддержке кандидатов в президенты, озвучат прогнозы результатов избирательной кампании и оценят технологические аспекты электорального процесса.

Также в рамках круглого стола запланирована презентация доклада Центра изучения новых коммуникаций «Пульс дебатов: реакция пользователей социальных сетей».

Обсуждением темы займутся глава ФоРГО Константин Костин и эксперт организации Станислав Апетьян, глава Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, руководитель экспертной сети и Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов и другие персоны.