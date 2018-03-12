МВД сообщило о контрабанде синтетических наркотиков из Евросоюза

Страны Евросоюза уже несколько лет являются одним из регионов изготовления синтетических наркотиков, которые контрабандой поставляются в Россию.

Об этом сообщил первый замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД Кирилл Смуров, пишет РИА Новости.

Он отметил, что, в целом, каналы поставок наркотиков в Российскую Федерацию не изменились - основной поток героина и прочих опиатов идет из Афганистана, через Таджикистан, Киргизию и Казахстан. Гашиш поставляется из стран Центрально-Азиатского региона, Северной Африки и Европы, уточнил он.