Путин поздравил Службу коменданта Московского Кремля ФСО с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил Службу коменданта Московского Кремля ФСО со столетним юбилеем.

Глава государства отметил профессионализм, уважение к традициям, а также ответственность личного состава и ветеранов Службы коменданта. Он отдельно подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны личный состав неоднократно проявлял «беспримерную отвагу и героизм», обеспечивая безопасность руководства страны.

Президент пожелал личному составу и ветеранам комендатуры здоровья, успехов и всего самого доброго.