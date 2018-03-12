15 марта Ксения Собчак объявит о создании партии

Член предвыборного штаба Ксении Анатольевны Антон Красовский заявил, что партия будет выражать интересы русского народа.

Как сообщает Федеральное агенство новостей, кандидат в президенты Ксения Собчак намерена объявить о создании собственной партии 15 марта.

Первый съезд новой партии пройдет в Санкт-Петербурге. Сообщается, что ее первыми членами станут «околосистемные» политики, а также сотрудники предвыборного штаба Собчак.

Названия у партии пока нет. Ожидается, что оно будет объявлено на съезде 15 марта.

На предстоящих президентских выборах Собчак баллотируется от партии «Гражданская инициатива».