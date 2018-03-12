Три победителя конкурса «Лидеры России» получили посты заместителей министров

45 участников конкурса «Лидеры России» получили новые назначения.

Финалисты конкурса получили высокие должности в администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации. Общее количество назначений достигло сорока пяти, отмечает пресс-служба конкурса.

Месяцем ранее российский лидер Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России» и отметил, что в их отношении уже имеются определенные «наметки».

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев назначил новых заместителей министров здравоохранения, энергетики и экономического развития.

Должность замминистра Министерства здравоохранения РФ получил участник конкурса Олег Салагай. Замглавы Минэнерго стал победитель конкурса Павел Сорокин, а заместителем министра экономического развития стал Илья Торосов.

Ранее Сорокин занимал пост главы аналитического центра по топливно-энергетическому комплексу при российском энергетическом ведомстве. Салагай с 2015 года работал в Минздраве руководителем департамента общественного здоровья и коммуникаций. Торосов был заместителем председателя правления в «Тройка-Д Банке».

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей», целью которого является создание социальных лифтов для активных россиян. Конкурс позволяет выявить сильных управленцев с серьезными карьерными целями и предоставить им возможность реализоваться.