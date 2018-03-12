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10:27   12 Марта 2018
Россия
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Три победителя конкурса «Лидеры России» получили посты заместителей министров

Три победителя конкурса «Лидеры России» получили посты заместителей министров

45 участников конкурса «Лидеры России» получили новые назначения.

Финалисты конкурса получили высокие должности в администрацию президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации. Общее количество назначений достигло сорока пяти, отмечает пресс-служба конкурса. 

Месяцем ранее российский лидер Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России» и отметил, что в их отношении уже имеются определенные «наметки».

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев назначил новых заместителей министров здравоохранения, энергетики и экономического развития.

Должность замминистра Министерства здравоохранения РФ получил участник конкурса Олег Салагай. Замглавы Минэнерго стал победитель конкурса Павел Сорокин, а заместителем министра экономического развития стал Илья Торосов.

Ранее Сорокин занимал пост главы аналитического центра по топливно-энергетическому комплексу при российском энергетическом ведомстве. Салагай с 2015 года работал в Минздраве руководителем департамента общественного здоровья и коммуникаций. Торосов был заместителем председателя правления в «Тройка-Д Банке».

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей», целью которого является создание социальных лифтов для активных россиян. Конкурс позволяет выявить сильных управленцев с серьезными карьерными целями и предоставить им возможность реализоваться.

Автор: Ольга Шпакова
#минэкономразвития #политика #минздрав #минэнерго #лидеры россии
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