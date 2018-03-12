Минобороны РФ: 19 летательных аппаратов вели разведку у границ России

Министерство обороны России опубликовало еженедельный отчет о деятельности ВС РФ.

Согласно инфографике, на прошлой неделе вдоль границ России вели воздушную разведку 19 иностранных летательных аппаратов. ВКС РФ шесть раз поднимались на их перехват. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

Также сообщается, что в ходе действий, направленных на восстановление мирной жизни в Сирии, было доставлено более 12 тонн гуманитарной помощи.