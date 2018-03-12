Грязные игры. Как иностранные агенты борются за власть в РФ

Воскресенье, 18 марта, в России — единый день выборов президента. После оглашения результатов можно ожидать волны статей об их легитимности в российских и западных либеральных изданиях.

При этом эти ведомства вряд ли станут ссылаться на рейтинги и явку, это никому не нужные мелочи. К примеру, украинские СМИ сумели убедить граждан страны в необходимости третьего тура президентских выборов в 2004 году. Примечательно, что по конституции никакого третьего этапа нет. Якобы независимые СМИ сыграли роль катализатора в беспорядках тех лет. Как и в Евромайдане 2014 года.

Всю деятельность эти издания затеяли под предлогом борьбы с коррупцией. Журналисты «Рен ТВ» считают, что то же самое готовится и в России.

Издание нашло доказательства зарубежного финансирования редакции «Псковской губернии». К примеру, Национальный фонд поддержки демократии, который в России признан как нежелательная организация, выделяет около 19 тысяч евро в месяц. Еще 1,5 тысячи евро от НКО Великобритании и 45 тысяч от Европейского фонда за демократию. Все средства в «Псковскую губернию» выделяются для «полного мониторинга повестки новостей».

Откуда поступают деньги в издании обсуждать не любят. Главред «Псковской губернии» говорит, что агентство продает рекламу и живет на свои средства. Прошлый редактор Александр Захаров в свои неполные 30 лет успел купить квартиру в Москве и объездить половину мира. Примечательно, что полиция дважды ловила его пьяным за рулем, второй раз — с поддельным удостоверением.

После этого Захаров покинул пост главного редактора и устроился в «Открытую Россию». В «Рен ТВ» сообщили, что нашли переписку с действующим главредом «Псковской губернии», из которой стало известно, что финансирование издания продолжается.

Первой организацией такого рода стала «Интерньюз». Компания поддерживала развитие СМИ в 24 странах мира, в том числе и в России. В нашей стране с 1992 по 2007 год ведомство обучило около 20 тысяч журналистов. «Интерньюз» организовывали курсы подготовки молодых специалистов, лекции вели выдающиеся люди. При этом организация не разглашала главных целей.

Компания получала большую часть денег от Госдепа США через «Агентство по международному развитию». Не все люди, прошедшие курсы подготовки, стали иноагентами. Но те, кто остался, выстроили глобальную сеть. Успех «Интерньюз» был колоссальным. Главе организации Манане Асламазян вручили медаль «Мать регионального телевидения». Примечательно, что компания транслировала обстрел Косово, демонизируя граждан Сербии.

Или Афганистан. Там «Интерньюз» поддерживали местный Госдеп в попытках смены власти. В Грузии ведомство обучало журналистов канала «Рустави-2», сыгравшего важную роль в гражданском восстании 2003 года.

Экс-преподавателей компании очень заботит судьба России. Так, одна из них, Мария Слоним, связанная с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, намекала, что ситуация в РФ может измениться в одночасье. Миллионер ранее прямо заявлял, что его главная цель — смена власти в России.

Поток денег в подобные организации постоянно растет. Андрей Климов, глава временной комиссии Совфеда по защите суверенитета страны и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сообщил, что в ближайшие два года сумма составит почти 15 миллиардов долларов.

Иностранные инвесторы также спонсируют движение «Голос», которое якобы борется за права избирателей в РФ. Ведомству поставили задачу рассказать о «несуществующих президентских выборах в России». Член организации Станислав Андрейчук представил яркий доклад о возможности расширения антироссийских санкций. Его старания и старания «Голоса» хорошо оплачиваются. Например, в 2011 году компания получила более трех миллионов долларов. Спустя год — почти три миллиона.

По мнению экспертов, с которыми общались «Рен ТВ», настоящая задача иностранных наблюдателей на предстоящих выборах — это получить право подписывать или не подписывать протоколы. После можно заявить, что выборы подстроены. Вложения иностранных инвесторов в российскую оппозицию — весьма рискованное занятие. Потому что результаты их деятельности не приносят абсолютно никаких плодов.