Выборы-2018: избирательный участок открылся в индийском Гоа

Избирательный участок открылся в индийском курортном штате Гоа для отдыхающий российских туристов. Об этом сообщил посол РФ в Индии Николай Кудашев.

Дипломат отметил, что избирательный участок открыт впервые. Граждане России, находящиеся на отдыхе, смогут поучаствовать в голосовании, предоставив российский или загранпаспорт при устном обращении или же при демонстрации открепительных документов.

В РФ выборы президента пройдут 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.