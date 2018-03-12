МИД Южной Кореи посетит США, чтобы обсудить диалог с КНДР

Глава южнокорейского МИД Кан Ген Хва с 15 по 17 марта посетит США, чтобы обсудить тему ведения диалога с Северной Кореей. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики Корея.

Министр встретится с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Политики обсудят ситуацию вокруг Корейского полуострова, а также план сотрудничества в ведении диалога между США и КНДР.

Тиллерсон и Кан Ген Хва затронут вопрос об укреплении и развитии отношений между Вашингтоном и Сеулом. В Северной Корее обещали приостановить ракетно-ядерные испытания на время переговоров.