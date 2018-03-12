Шевченко придрался к Сурайкину из-за его поездки в Киев

Во время предвыборных дебатов между кандидатом в президенты России Максимом Сурайкиным и представителем кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максимом Шевченко произошла перепалка.

Сурайкин рассказал, что недавно посетил с визитом Минск и Киев. По его словам, его могли арестовать, однако этого не произошло, и Сурайкину удалось провести встречи со многими пророссийскими активистами.

«Они говорят: «Скиньте капитализм в России… и мы уничтожим там олигархический капитализм», — сказал Сурайкин.

Максим Шевченко грубо перебил его, задаваясь вопросом, как Сурайкина пустили в Киев.

«Мы с интересом послушаем, о чем они в Киеве говорили, где коммунистическая партия под запретом, где коммунистов обливали смолой, расстреливали, о чем они разговаривают с либерал-фашистко-бандеровским режимом Киева», — заявил Шевченко.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. На пост претендуют восемь человек. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец.