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9:28   12 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Шевченко придрался к Сурайкину из-за его поездки в Киев

Шевченко придрался к Сурайкину из-за его поездки в Киев

Во время предвыборных дебатов между кандидатом в президенты России Максимом Сурайкиным и представителем кандидата от КПРФ Павла Грудинина Максимом Шевченко произошла перепалка. 

Сурайкин рассказал, что недавно посетил с визитом Минск и Киев. По его словам, его могли арестовать, однако этого не произошло, и Сурайкину удалось провести встречи со многими пророссийскими активистами. 

«Они говорят: «Скиньте капитализм в России… и мы уничтожим там олигархический капитализм»,  — сказал Сурайкин.

Максим Шевченко грубо перебил его, задаваясь вопросом, как Сурайкина пустили в Киев. 

«Мы с интересом послушаем, о чем они в Киеве говорили, где коммунистическая партия под запретом, где коммунистов обливали смолой, расстреливали, о чем они разговаривают с либерал-фашистко-бандеровским режимом Киева»,  — заявил Шевченко.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. На пост претендуют восемь человек. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец. 

Автор: Виктория Разумовская
#шевченко #дебаты #выборы2018 #сурайкин
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