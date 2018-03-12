Матвиенко считает, что россияне готовы участвовать в выборах

Председатель Совефеда Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко считает, что у избирателей сформировался настрой на участие в президентских выборах.

По ее мнению, в этих выборах должно поучаствовать большое количество избирателей, а если сравнивать с предыдущими, то явка будет заметно выше. Во всяком случае, Центральная избирательная комиссия прикладывает все усилия, чтобы произошло именно так. Об этом Матвиенко рассказала «Санкт-Петербургским ведомостям».

Она в очередной раз отметила, что каждый гражданин России должен поучаствовать в таком серьезном решении. Матвиенко призывает россиян отдать голос за кандидата, чью программу они разделяют, к кому действительно испытывают доверие.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта. Избиратели могут отдать свой голос за одного из восьми кандидатов. Среди них, в частности, действующий российский лидер Владимир Путин.