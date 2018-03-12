Выборы-2018: досрочное голосование организовано в 10 городах Индии

Посол РФ в Индии Николай Кудашев сообщил, что досрочное выездное голосование для россиян было организовано в 10 индийских городах.

Отмечается, что голосование проходит к каждом консульском округе — в Делийском, Мумбайском, Ченнайском и Калькуттском. Кудашев отметил, что 15 марта досрочное голосование состоится в городах Наггар и Куллу. 12 марта оно пройдет в тюрьме «Пужал-2», где под следствием находится гражданин РФ. В городе Бангалор — 13 марта, а в городе Ауровиль — 16 марта.

18 марта избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера по индийскому времени в городах Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи и Колкате, а также в Панаджи (штат Гоа). Для того, чтобы проголосовать россиянам необходимо предъявить внутренний или заграничный паспорт.