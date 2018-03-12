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8:34   12 Марта 2018
Россия
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Пожар на складе шин в Новосибирске локализовали

Пожар на складе шин в Новосибирске локализовали

ГУ МЧС по Новосибирской области сообщило, что открытое горение, распространившееся на три сотни квадратных метров, устранили.

Пламя охватило территорию на улице Шорная. Порядка сотни специалистов занимались его тушением. Сейчас им предстоит разборка и проливка конструкций. Из-за большого количества плотного дыма на месте работают химики. Они следят за состоянием воздуха. Сообщается, что угрозы для жизни нет. 

Причина случившегося еще не названа. Как только все работы завершатся, специалисты обнародуют ее.

Неподалеку от склада еще затруднено движение, но проезд не перекрыт.  

Автор: Анастасия Аои
#мчс #пожар #новосибирск #склад #шины
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