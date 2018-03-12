Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
8:13   12 Марта 2018
Россия
107

Россия предупреждала США, что станет улучшать ударные системы, заявил Путин

Россия предупреждала США, что станет улучшать ударные системы, заявил Путин

Это взято из интервью российского лидера Владимира Путина для National Broadcasting Company.

Он сказал, что Соединенные Штаты спровоцировали Россию заняться улучшением ударных систем, когда вышли из Договора по противоракетной обороне 16 лет назад.

Российский президент отметил, что на тот момент еще не было известно, чем именно ответит Россия, но американскую сторону предупредили о том, что РФ улучшит ударные системы. Эта мера направлена на то, чтобы они могли преодолеть систему ПРО Соединенных Штатов. Путин сказал, что в этом российском объявлении не было ничего агрессивного.

Он считает, что есть вероятность, что американцы не придали значения этому предупреждению или просто отнеслись к нему с недоверием, а может и вовсе решили: России нечем ответить. Тогда российская экономическая сфера находилась в упадке, оборона тоже. Из-за этого остальные страны могли усомниться в силах российского государства. Однако оно сделало огромный шаг вперед.    

Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #путин #политика #вооружение #ударные системы #договор по про
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата
Общественная организация «Марий ушем» (Марийский союз), союзная КПРФ, без оговорок достойным считает только одного претендента.
16:41   12 Марта 2018
7114
Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом Россия

Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

12:45   12 Марта 2018
180
Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина Россия

Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина

12:29   12 Марта 2018
145
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

18:17   11 Марта 2018
488
Новости smi2.ru
Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

 Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

 Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать