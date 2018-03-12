Россия предупреждала США, что станет улучшать ударные системы, заявил Путин

Это взято из интервью российского лидера Владимира Путина для National Broadcasting Company.

Он сказал, что Соединенные Штаты спровоцировали Россию заняться улучшением ударных систем, когда вышли из Договора по противоракетной обороне 16 лет назад.

Российский президент отметил, что на тот момент еще не было известно, чем именно ответит Россия, но американскую сторону предупредили о том, что РФ улучшит ударные системы. Эта мера направлена на то, чтобы они могли преодолеть систему ПРО Соединенных Штатов. Путин сказал, что в этом российском объявлении не было ничего агрессивного.

Он считает, что есть вероятность, что американцы не придали значения этому предупреждению или просто отнеслись к нему с недоверием, а может и вовсе решили: России нечем ответить. Тогда российская экономическая сфера находилась в упадке, оборона тоже. Из-за этого остальные страны могли усомниться в силах российского государства. Однако оно сделало огромный шаг вперед.