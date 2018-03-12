Роспотребнадзор организовал горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

Ведомство разместило такую информацию на своем официальном сайте.

Начиная с сегодняшнего дня и до 26 марта сотрудники ведомства проконсультируют потребителей не только лично и по горячей линии, но и в ТЦ больших городов и МФЦ. Можно затронуть вопросы покупки различных предметов или услуг, в частности, с помощью интернет-магазинов.

День прав потребителей отмечают ежегодно 15 марта. В 1992 году в российском государстве приняли первый закон, который нацелен на защиту жителей Российской Федерации, имеющих желание купить услугу или товар. Однако, в то время еще не отмечали официально этот день. Это произошло на четыре года позже и продолжается уже 24 года.