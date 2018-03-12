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7:46   12 Марта 2018
Россия
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Минобороны РФ разместило в сети видео стрельб со снарядами «Краснополь»

Минобороны РФ разместило в сети видео стрельб со снарядами «Краснополь»

Ведомство разместило моменты с учения на Лужском полигоне, где артиллеристы Западного военного округа осуществили стрельбы с улучшенными снарядами «Краснополь».

Стреляли из самоходных гаубиц «Мста-С», разработанных на Уральском заводе транспортного машиностроения. За проектирование гаубицы и ее изготовление присудили ленинскую и государственную премии. С помощью нее можно вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций или нет. Применима горных условиях. 

Вероятность, что снаряд попадет в назначенную цель – 95%. Они очень эффективны и снабжены реактивным двигателем. Помимо этого, у них самонаводящаяся головка.

Автор: Анастасия Аои
#россия #мста-с #минобороны россии #гаубица #краснополь
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