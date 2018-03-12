Крупный пожар на складе с шинами произошел в Новосибирске

Пламя охватило почти три сотни квадратных метров. Местное управление МЧС сообщило, что специалисты прилагают все усилия для скорейшей его ликвидации.

Пожар начался на улице Шорная. Спасателям позвонили в третьем часу ночи по московскому времени. Около сотни специалистов направились на место происшествия. Помимо разошедшегося пламени, присутствовал плотный едкий дым. Из-за этого туда прибыли и сотрудники-химики, но сообщается, что дым не навредит здоровью местных жителей. Водителям рекомендуют объезжать улицу. Перекрыта дорога от улицы Тимирязева до Владимировской.