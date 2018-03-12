Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
7:18   12 Марта 2018
Россия
91

Крупный пожар на складе с шинами произошел в Новосибирске

Крупный пожар на складе с шинами произошел в Новосибирске

Пламя охватило почти три сотни квадратных метров. Местное управление МЧС сообщило, что специалисты прилагают все усилия для скорейшей его ликвидации.

Пожар начался на улице Шорная. Спасателям позвонили в третьем часу ночи по московскому времени. Около сотни специалистов направились на место происшествия. Помимо разошедшегося пламени, присутствовал плотный едкий дым. Из-за этого туда прибыли и сотрудники-химики, но сообщается, что дым не навредит здоровью местных жителей. Водителям рекомендуют объезжать улицу. Перекрыта дорога от улицы Тимирязева до Владимировской.  

Автор: Анастасия Аои
#мчс #пожар #новосибирск #склад #шины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата
Общественная организация «Марий ушем» (Марийский союз), союзная КПРФ, без оговорок достойным считает только одного претендента.
16:41   12 Марта 2018
6790
Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом Россия

Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

12:45   12 Марта 2018
178
Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина Россия

Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина

12:29   12 Марта 2018
145
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

18:17   11 Марта 2018
487
Новости smi2.ru
Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

 Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

 Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата