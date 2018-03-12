Два человека погибли при падении вертолета в пролив в Нью-Йорке

Местные власти сообщили, что в воздушном судне летели шесть человек. Два из них погибли, четверо в больнице.

Состояние госпитализированных критическое. Специалисты борются за их жизни. Управлявший летательным аппаратом выбрался сам. Ему тоже оказывают необходимую помощь. Он осуществлял частную воздушную прогулку. Пассажиры должны были сделать снимки с высоты для каких-то своих личных целей.

Как ранее сообщил Fox News, воздушное судно упало в Ист-Ривер 11 марта в вечернее время суток.