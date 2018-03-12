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6:45   12 Марта 2018
Россия
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Владивостоку не хватает места для складирования снега

Владивостоку не хватает места для складирования снега

Мэрия сообщила, что из-за прошедшего снегопада появились проблемы с вывозом снега.

Осадки начались в среду, 7 марта. В тот день снег шел почти круглые сутки. За прошедшую половину недели в городе выпало огромное его количество. Его негде хранить – все заполнено. Местные власти пытаются решить выделить дополнительные места для его складирования.

Дороги в приморском городе чистят практически не переставая. Вывезли порядка 30 тысяч кубометров снега. Однако ситуация на дорогах осложнена и зачастую образуются пробки, в том числе и из-за того, что идут очистительные работы.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #владивосток #приморье #пробки #снег
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